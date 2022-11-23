Франция - Австралия 4:1 Видео голов и лучших моментов матча 22.11.2022

В рамках первого тура группового этапа чемпионата мира Франция встречалась с Австралией.

Австралийская сборная забила первой, а автором гола стал Гудвин, который реализовал свой момент на девятой минуте.

Несмотря на то, что французы пропустили первыми, они выиграли данную встречу, забив четырежды. Авторами голов стали: Рабио, Мбаппе и Жиру, который оформил дубль.

Вашему вниманию видео всех голов матча Франция - Австралия первого тура чемпионата мира:

Франция — Австралия 4:1

Голы: Рабио, 27, Жиру, 32, 71, Мбаппе, 68 — Гудвин, 9

Франция: Льорис — Павар (Кунде, 88), Конате, Упамекано, Л. Эрнандес (Т. Эрнандес, 13) — Гризманн, Чуамэни (Фофана, 76), Рабио — Дембеле (Коман, 77), Жиру (Тюрам, 89) , Мбаппе.

Австралия: Райан — Аткинсон (Дегенек, 85), Суттар, Роулз, Бегич — Макгри (Мобил, 73), Муй, Ирвин (Баккус, 84) — Леки, Дюк (Каммингс, 56), Гудвин (Куол, 73).

Предупреждение: Дюк, Ирвин, Муй