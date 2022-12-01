iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

УЕФА расследует в отношении Ювентуса возможные нарушения правил ФФП и лицензирования клуба

У туринского клуба начался сложный период, который может завершиться серьезными последствиями.
Сегодня, 21:08
Ювентус / Sky Sports
Ювентус / Sky Sports

УЕФА начал официальное расследование в отношении Ювентуса в связи с возможными нарушениями правил лицензирования клуба и финансового фэйр-плей, передает Sky Sports.

Прокуроры в Турине, где базируется Ювентус, расследовали бухгалтерскую отчетность и заявления, сделанные на финансовых рынках за последние три года.

Они изучали ценности, приписываемые трансферам игроков между клубами, а также то, были ли, как заявлено, зарплаты принесены в жертву во время пандемии COVID-19 или просто отложены.

Ювентус заявил в среду, 30 ноября, что клуб не считает, что сделал что-то плохое, и будет защищать свои интересы перед спортивными и юридическими лицами.

Ранее в этом году "Старая синьора" была среди восьми клубов, которые рассчитались с УЕФА после того, как в прошлом сезоне не выполнили требования безубыточности.

В заявлении УЕФА говорится, что предварительное урегулирование может быть аннулировано и что он может принять юридические меры, которые сочтет целесообразными, и применить дисциплинарные меры в соответствии с процедурными правилами УЕФА.

Напомним, что ранее руководство Ювентуса в полном составе и срочном порядке объявило об отставке.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уефа ювентус Серия А

Статьи по теме

Руководство Ювентуса в полном составе покинуло свои должности Руководство Ювентуса в полном составе покинуло свои должности
Футболист Ювентуса признался, что воспринимает футбол как работу Футболист Ювентуса признался, что воспринимает футбол как работу
Тоттенхэм готовит предложение Аталанте по Малиновскому Тоттенхэм готовит предложение Аталанте по Малиновскому
Форвард Аякса заинтересовал итальянских грандов Форвард Аякса заинтересовал итальянских грандов
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: полет Зайона и путбэк от Шарпа
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: полет Зайона и путбэк от Шарпа

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Марокко и Хорватия вышли в 1/8 финала, Бельгия летит домой
просмотров
ЧМ-2022 в Катаре: турнирные таблицы групп
просмотров

Последние новости

Бокс21:40
Арум: Не вижу причин, из-за которых бой Усика и Фьюри нельзя провести быстро
Европа21:09
Райс намекнул, что покинет Вест Хэм в конце текущего сезона
Европа21:08
УЕФА расследует в отношении Ювентуса возможные нарушения правил ФФП и лицензирования клуба
ЧМ-202220:47
Роберто Мартинес решил покинуть пост тренера сборной Бельгии после вылета из ЧМ-2022
ЧМ-202220:34
Хорватия - Бельгия 0:0 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
ЧМ-202220:21
Суарес: Я не стану извиняться за игру рукой в матче с Ганой в 2010 году
ЧМ-202220:19
Канада - Марокко 1:2 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Бокс20:13
Фьюри - Чисора: прогноз на бой 03.12.2022
ЧМ-202220:03
Лукаку стал лидером ЧМ по упущенным голевым моментам
Украина19:52
Представитель сборной Украины обвиняется в уклонении от уплаты 18 миллионов гривен налогов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK