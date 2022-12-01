УЕФА расследует в отношении Ювентуса возможные нарушения правил ФФП и лицензирования клуба

У туринского клуба начался сложный период, который может завершиться серьезными последствиями.

УЕФА начал официальное расследование в отношении Ювентуса в связи с возможными нарушениями правил лицензирования клуба и финансового фэйр-плей, передает Sky Sports.

Прокуроры в Турине, где базируется Ювентус, расследовали бухгалтерскую отчетность и заявления, сделанные на финансовых рынках за последние три года.

Они изучали ценности, приписываемые трансферам игроков между клубами, а также то, были ли, как заявлено, зарплаты принесены в жертву во время пандемии COVID-19 или просто отложены.

Ювентус заявил в среду, 30 ноября, что клуб не считает, что сделал что-то плохое, и будет защищать свои интересы перед спортивными и юридическими лицами.

Ранее в этом году "Старая синьора" была среди восьми клубов, которые рассчитались с УЕФА после того, как в прошлом сезоне не выполнили требования безубыточности.

В заявлении УЕФА говорится, что предварительное урегулирование может быть аннулировано и что он может принять юридические меры, которые сочтет целесообразными, и применить дисциплинарные меры в соответствии с процедурными правилами УЕФА.

Напомним, что ранее руководство Ювентуса в полном составе и срочном порядке объявило об отставке.