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Название Манчестер Юнайтед требуют изменить - нынешнее слишком сексистское

Создана специальная петиция.
Сегодня, 11:15
Манчестер Юнайтед / Getty Images
Манчестер Юнайтед / Getty Images

На портале change.org, где люди могут создавать разные петиции, некий Роб Уоллер создал одну, с требованием к футбольному клубу Манчестер Юнайтед изменить свое название.

"Название Манчестер Юнайтед - MAN U (в буквальном переводе "ты мужчина", прим.) - в 21-м веке очень сексистское, поскольку у клуба много женщин фанаток, я хочу, чтобы Man U отразил это и изменил название", - пишет мужчина.

При этом Роб даже придумал, как должно выглядеть название. Вместо слова Manchester в названии должно быть Personchester (Человек_честер).

К моменту написания новости петицию подписали целых 28 человек.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед может сменить владельца в ближайшее время.


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