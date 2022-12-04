Название Манчестер Юнайтед требуют изменить - нынешнее слишком сексистское

На портале change.org, где люди могут создавать разные петиции, некий Роб Уоллер создал одну, с требованием к футбольному клубу Манчестер Юнайтед изменить свое название.

"Название Манчестер Юнайтед - MAN U (в буквальном переводе "ты мужчина", прим.) - в 21-м веке очень сексистское, поскольку у клуба много женщин фанаток, я хочу, чтобы Man U отразил это и изменил название", - пишет мужчина.

При этом Роб даже придумал, как должно выглядеть название. Вместо слова Manchester в названии должно быть Personchester (Человек_честер).

К моменту написания новости петицию подписали целых 28 человек.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед может сменить владельца в ближайшее время.