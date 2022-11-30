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Манчестер Юнайтед может получить нового владельца уже к концу нынешнего сезона

Если Глейзеры все же решатся на продажу клуба, к лету 2023 года "красные дьяволы" избавятся от непопулярных у фанатов американских владельцев.
Сегодня, 20:47
Аврам и Джоэл Глейзеры / BBC
Аврам и Джоэл Глейзеры / BBC

Семья Глейзеров, купившая Манчестер Юнайтед в 2005 году, сообщила на прошлой неделе, что изучает "стратегические альтернативы" для клуба, одной из которых является его продажа.

Как стало известно BBC Sport, если Глейзеры продадут клуб — а это еще не точно — сделка, скорее всего, будет заключена к весне.

В мае 2005 года Глейзеры приобрели МЮ за 790 миллионов фунтов. С тех пор клуб потратил более 1 миллиарда на выплату процентов и кредитов, а также на дивиденды по акциям, большая часть которых досталась американской семье.

Было подчеркнуто, что потенциальная продажа будет заключена только в том случае, если цена будет "правильной". Это, безусловно, намного превышает оценку манкунианцев на Нью-Йоркской фондовой бирже на момент закрытия торгов во вторник, 29 ноября, которая составляла 3,65 миллиарда долларов.

Помимо продажной цены, новым владельцам также необходимо будет профинансировать срочные работы на клубном стадионе.

Хотя строительство совершенно нового стадиона не исключается, Глейзеры считают улучшение существующей арены более предпочтительным вариантом. Олд Траффорд является домом клуба с 1910 года и считается частью его общей ценности бренда.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ

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