Семья Глейзеров подтвердила, что готова продать Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед на своем официальном сайте опубликовал заявление, в котором говорится о том, что Совет директоров начинает процесс изучения стратегических альтернатив для клуба.

В заявление говорится о том, что данный процесс направлен на улучшения в клубе.

"Этот процесс направлен на ускорение будущего роста клуба, чтобы извлечь выгоду от возможностей как на поле, так и в коммерческих целях. В рамках этого процесса Совет директоров будет рассматривать все стратегические альтернативы, включая новые инвестиции в клуб, продажу или другие операции.

Будут оценены инициативы по укреплению клуба, включая реконструкцию стадиона и инфраструктуры и расширение коммерческих операций клуба в глобальном масштабе, с целью повышения долгосрочного успеха мужской и женской команд, а также академии клуба и пользы болельщикам и другим заинтересованным сторонам".

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Владельцы Манчестер Юнайтед Аврам Глейзер и Джоэл Глейзер прокомментировали данный процесс:

"Сила Манчестер Юнайтед держится на страсти и преданности нашего глобального сообщества, насчитывающего 1,1 миллиарда болельщиков и подписчиков. Поскольку мы стремимся продолжать развивать историю успеха клуба, правление позволило провести тщательную оценку стратегических альтернатив.

Мы рассмотрим все варианты, чтобы обеспечить наилучшее обслуживание наших болельщиков и чтобы «Манчестер Юнайтед» максимизировал значительные возможности для роста, доступные для клуба сегодня и в будущем. В течение этого процесса мы будем полностью сосредоточены на том, чтобы служить интересам наших болельщиков, акционеров и разных заинтересованных сторон", - заявили владельцы.

Отмечается, что Манчестер Юнайтед не будет делать заявлений, пока Совет директоров не определится с будущим.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед разорвал контракт с Роналду.