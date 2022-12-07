Бывший подопечный Шевченко осужден на 6 лет за групповое изнасилование
Маноло Портанова сядет в тюрьму.
Полузащитник Дженоа и бывший игрок Ювентуса Маноло Портанова получил тюремный срок длиной в шесть лет.
Как сообщает ANSA, суд признал виновным футболиста, а также его дядю в том, что они в 2021 году изнасиловали 21-летнюю девушку.
В самом суде игрок пытался доказать, что все происходило с согласия всех сторон.
И Портанова, и его дядя получили по шесть лет заключения.
Отметим, что в свое время Маноло отыграл девять матчей у Дженоа под руководством Андрия Шевченко. В генуэзский клуб Портанова выступал за Ювентус с 2017 года, сыграв четыре матча за первую команду.