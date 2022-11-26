Шевченко поздравил Левандовски с дебютным голом на ЧМ-2022
Украинец отметил вклад поляка в победу над Саудовской Аравией.
Экс-наставник и бывший форвард сборной Украины Андрей Шевченко поздравил Роберта Левандовски с победой над Саудовской Аравией и голом.
Украинец опубликовал соответствую историю в своем Instagram-аккаунте. "Поздравляю с голом и победой", - написал Шевченко.
Стоит отметить, что данный забитый мяч стал первым голом для Левандовски на Мундиалях.
У сборной Польши на данный момент 3 набранных пункта. В следующем матче коллектив Чеслава Михневича сыграет с Аргентиной