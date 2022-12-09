Кака: За границей Роналдо больше уважают. В Бразилии он просто толстяк, идущий по улице

Бывший хавбек сборной Бразилии Кака рассказал о том, как местные жители относятся к легендам "селесао".

По словам экс-игрока, Роналдо за пределами Бразилии намного популярнее чем в своей стране.

"Странно говорить, но многие бразильцы не поддерживают Бразилию. Иногда такое бывает.

Если вы увидите Роналдо на прогулке, то подумаете "вау", ведь здесь все иначе. В Бразилии он просто толстяк, идущий по улице.

Конечно, многие бразильцы любят Роналдо, я люблю Роналдо, но есть отличие в том, как его уважают в Бразилии и за рубежом. Я вижу, что за пределами страны его больше уважают", - заявил Кака для beinSports.

Стоит отметить, что бразилец завершил карьеру в 2017 году. С тех пор он не работает в футболе.