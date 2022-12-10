Роналду не вышел в старте сборной на крупных турнирах два раза подряд впервые за 18 лет

В последний раз это случилось на домашнем Евро-2004.

В рамках четвертьфинала ЧМ-2022 Португалия встречается с Марокко.

Наставник португальцев Фернанду Сантуш вновь предпочел выпустить в старте Гонсалу Рамуша вместо Криштиану Роналду.

Таким образом, звездный форвард второй раз кряду не попал в основу на матч крупного международного турнира.

В последний раз это случилось на ЧЕ-2004, когда он не сыграл с Грецией и РФ.