Роналду не вышел в старте сборной на крупных турнирах два раза подряд впервые за 18 лет
В последний раз это случилось на домашнем Евро-2004.
В рамках четвертьфинала ЧМ-2022 Португалия встречается с Марокко.
Наставник португальцев Фернанду Сантуш вновь предпочел выпустить в старте Гонсалу Рамуша вместо Криштиану Роналду.
Таким образом, звездный форвард второй раз кряду не попал в основу на матч крупного международного турнира.
В последний раз это случилось на ЧЕ-2004, когда он не сыграл с Грецией и РФ.