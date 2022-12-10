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Брентфорд уступил Бордо в товарищеском матче с Ярмолюком в составе

"Пчелы" не смогли добыть победу над представителем второго французского дивизиона
Сегодня, 17:58
Twitter
Twitter

В рамках контрольного поединка Брентфорд встретился с Бордо. Английский клуб уступил французам со счетом 1:2.

Голом за "пчел" отличился Алекс Гилберт. За жирондинцев забили Зурико Давиташвили и Джош Майа.

В составе Брентфорда весь матч отыграл Егор Ярмолюк. Что же касается Даниила Игнатенко, то хавбек французов в данном матче не играл.

Брентфорд - Бордо 1:2

Голы: Гилберт, 9, Давиташвили, 23, Майа, 33.


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