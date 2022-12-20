Форвард Боруссии Д, заболевший на рак яичек, может вскоре вернуться к тренировкам

Нападающий дортмундской Боруссии Себастьян Алле стремительно восстановления после диагноза рак яичек, который был поставлен ему летом.

По сообщениям немецкой прессы, уже в начале следующего года ивуариец приступит к тренировкам с командой.

С момента выявления рака Алле прошел курс химиотерапии и перенес две операции.

Форвард перешел в Боруссию летом, но из-за болезни не сыграл ни одного матча.