iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Форвард Боруссии Д, заболевший на рак яичек, может вскоре вернуться к тренировкам

Себастьян Алле идет на поправку.
Сегодня, 15:42
Себастьян Алле
Себастьян Алле

Нападающий дортмундской Боруссии Себастьян Алле стремительно восстановления после диагноза рак яичек, который был поставлен ему летом.

По сообщениям немецкой прессы, уже в начале следующего года ивуариец приступит к тренировкам с командой.

С момента выявления рака Алле прошел курс химиотерапии и перенес две операции.

Форвард перешел в Боруссию летом, но из-за болезни не сыграл ни одного матча.

 


Статьи по теме

Севилья приняла решение разорвать контракт с Иско Севилья приняла решение разорвать контракт с Иско
Зидан может возглавить топ-клуб Италии Зидан может возглавить топ-клуб Италии
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
Вот и сказочке конец: истории – свидетелями которых мы стали на ЧМ-2022 Вот и сказочке конец: истории – свидетелями которых мы стали на ЧМ-2022
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Энтони Эдвардс и Джейден Айви возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Энтони Эдвардс и Джейден Айви возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Ястремская покинула ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Аргентина - триумфатор мундиаля, Франция заработала серебро
просмотров

Последние новости

Европа17:55
Севилья приняла решение разорвать контракт с Иско
Европа17:32
Зидан может возглавить топ-клуб Италии
Биатлон17:27
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
ЧМ-202217:12
Вот и сказочке конец: истории – свидетелями которых мы стали на ЧМ-2022
Формула 116:45
Леклер назвал команды, которые поборются за чемпионство в следующем сезоне
Европа16:44
Палкин: ФИФА откровенно пророссийская организация
ЧМ-202215:57
Пост Месси о победе Аргентины стал самым залайканым в истории
Европа15:42
Форвард Боруссии Д, заболевший на рак яичек, может вскоре вернуться к тренировкам
Европа15:03
Стало известно будущее Роналду в сборной Португалии
Украина14:36
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK