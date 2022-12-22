Ноттингем Форест презентовал своего нового титульного спонсора

Ноттингем Форест наконец-то обзавелся титульным спонсором, лого которого будет украшать форму клуба. Неожиданно ним стал УВКБ ООН – Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, сообщает официальный Твиттер клуба.

We are delighted to partner with @UNRefugeesUK, and show our support for the organisation’s ongoing humanitarian efforts to protect the rights of over 100 million displaced people worldwide.



We will proudly wear the UK for UNHCR logo on the front of our shirts from 2023. ❤️ — Nottingham Forest FC (@NFFC) December 22, 2022

Ноттингем объединит усилия с ООН, чтобы поддержать беженцев по всему миру, клуб также сделает пожертвование в соответствующий фонд и будет прилагать усилия для повышения осведомленности о деятельности УВКБ.

"Мы очень рады, что к концу сезона мы будем использовать переднюю часть знаменитой футболки Ноттингем Форест, чтобы рассказать такую важную историю. Для меня будет честью показать их имя на нашей футболке в поддержку этого важного дела.

Я надеюсь, что болельщики Ноттингем Форест также будут гордиться тем, что мы решили освещать работу УВКБ ООН до конца сезона в дополнение к местным инициативам, которые поддерживает наш общественный фонд.", - заявил владелец Фореста Евангелос Маринакис.

Первые 15 матчей АПЛ клуб играл без титульного спонсора. Теперь же логотип УВКБ ООН появится на футболках Ноттингема уже 1 января в матче против Челси и будет использоваться на всех матчах мужской и женской команд.