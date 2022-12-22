Ноттингем Форест презентовал своего нового титульного спонсора
Ноттингем Форест наконец-то обзавелся титульным спонсором, лого которого будет украшать форму клуба. Неожиданно ним стал УВКБ ООН – Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, сообщает официальный Твиттер клуба.
We are delighted to partner with @UNRefugeesUK, and show our support for the organisation’s ongoing humanitarian efforts to protect the rights of over 100 million displaced people worldwide.— Nottingham Forest FC (@NFFC) December 22, 2022
We will proudly wear the UK for UNHCR logo on the front of our shirts from 2023. ❤️
Ноттингем объединит усилия с ООН, чтобы поддержать беженцев по всему миру, клуб также сделает пожертвование в соответствующий фонд и будет прилагать усилия для повышения осведомленности о деятельности УВКБ.
"Мы очень рады, что к концу сезона мы будем использовать переднюю часть знаменитой футболки Ноттингем Форест, чтобы рассказать такую важную историю. Для меня будет честью показать их имя на нашей футболке в поддержку этого важного дела.
Я надеюсь, что болельщики Ноттингем Форест также будут гордиться тем, что мы решили освещать работу УВКБ ООН до конца сезона в дополнение к местным инициативам, которые поддерживает наш общественный фонд.", - заявил владелец Фореста Евангелос Маринакис.
Первые 15 матчей АПЛ клуб играл без титульного спонсора. Теперь же логотип УВКБ ООН появится на футболках Ноттингема уже 1 января в матче против Челси и будет использоваться на всех матчах мужской и женской команд.