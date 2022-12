Ноттингем Форест презентовал своего нового титульного спонсора

Ноттингем Форест наконец-то обзавелся титульным спонсором, лого которого будет украшать форму клуба. Неожиданно ним стал УВКБ ООН – Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, сообщает официальный Твиттер клуба.

We are delighted to partner with @UNRefugeesUK, and show our support for the organisation’s ongoing humanitarian efforts to protect the rights of over 100 million displaced people worldwide.



We will proudly wear the UK for UNHCR logo on the front of our shirts from 2023. ❤️