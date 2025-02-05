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Челси пытался подписать лидера сенсационного Ноттингема

"Лесники" могли установить клубный рекорд, продав Мурильо.
Сегодня, 12:22
Мурильо / Getty Images
Мурильо / Getty Images

Челси пытался провернуть громкий трансфер в январское окно, пишет Transfer News Live, ссылаясь на The Telegraph.

Лондонцы готовы были заплатить около 40-50 млн евро за лидера Ноттингема Мурильо.

"Лесники" могли заработать солидную сумму, а также установить клубный трансферный рекорд, но предпочли сохранить игрока посреди сезона.

Напомним, что Ноттингем под руководством Нуну Эшпириту Санту после 24-х туров занимает третью строчку в АПЛ, имея в своем активе 47 очков. Команда всерьез готова бороться за еврокубковые места.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед планирует очередную перестройку.

 

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