Челси пытался подписать лидера сенсационного Ноттингема
"Лесники" могли установить клубный рекорд, продав Мурильо.
Челси пытался провернуть громкий трансфер в январское окно, пишет Transfer News Live, ссылаясь на The Telegraph.
Лондонцы готовы были заплатить около 40-50 млн евро за лидера Ноттингема Мурильо.
"Лесники" могли заработать солидную сумму, а также установить клубный трансферный рекорд, но предпочли сохранить игрока посреди сезона.
Напомним, что Ноттингем под руководством Нуну Эшпириту Санту после 24-х туров занимает третью строчку в АПЛ, имея в своем активе 47 очков. Команда всерьез готова бороться за еврокубковые места.
Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед планирует очередную перестройку.
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