Экс-футболист Шахтера вошел в список лучших трансферов Лиги 1

Издание Foot Mercato выпустило топ лучших летних трансферов Лиги 1.

Место в списке нашлось и бывшему игроку Шахтера Исмаили.

Бразилец летом перебрался в стан Лилля, который тренирует Паулу Фонсека, также работавший в Шахтере.

Также в рейтинге нашлось место хавбеку ПСЖ Витиньи и форварду Лиона Александру Ляказетту.

В текущем сезоне Исмаили провёл 12 матчей и отдав 2 ассиста.