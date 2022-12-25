Экс-футболист Шахтера вошел в список лучших трансферов Лиги 1
Исмаили признан одним из лучших летних переходов чемпионата Франции
Издание Foot Mercato выпустило топ лучших летних трансферов Лиги 1.
Место в списке нашлось и бывшему игроку Шахтера Исмаили.
Бразилец летом перебрался в стан Лилля, который тренирует Паулу Фонсека, также работавший в Шахтере.
Также в рейтинге нашлось место хавбеку ПСЖ Витиньи и форварду Лиона Александру Ляказетту.
В текущем сезоне Исмаили провёл 12 матчей и отдав 2 ассиста.