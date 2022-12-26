Артета: Матч против Вест Хэма будет достаточно тяжелым

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета поделился мыслями о первом матче после возобновления АПЛ.

Испанский специалист выразил уверенность в том, что его подопечным будет не просто в игре с Вест Хэмом.

"Вест Хэм очень опасен, потому что я точно знаю, что Дэвид Мойес очень, очень усердно работал с командой. С того времени, как он пришел в команду, он максимально увеличил ее потенциал и вывел ее на новый уровень. Я уверен, что они очень усердно работали, как и все мы, в этот период, и я уверен, что это будет очень тяжелый матч.

Он сильно повлиял на меня, поэтому я очень благодарен, прежде всего, за доверие, которое он оказал мне, и за то, как много я узнал от него, как на поле, так и за его пределами о создании команды, о том, как найти в команде нужных персонажей, чтобы выстроить то, что хочешь.

Он всегда поддерживал меня во всем. У меня невероятные воспоминания о работе с ним, потому что мы провели очень успешное время", - приводит слова Артеты talkSPORT.

Матч между Арсеналом и Вест Хэмом состоится сегодня, 26 декабря, в 22:00 по киевскому времени.