Левандовски: Барселона имеет шансы на триумф в чемпионате и Лиге Европы.

Нападающий каталонской Барселоны Роберт Левандовски поделился мыслями о предстоящей части сезона.

По словам поляка, у "сине-гранатовых" есть возможность выиграть как минимум два трофея.

"Мы, конечно, должны думать о победе в этих турнирах. Это большой и сложный вызов, но мы должны его встретить, не говоря, что у нас нет шансов.

Они у нас есть, потому что мы первые в Ла Лиге. О победе в Лиге Европы, возможно, еще рано говорить. Сначала нам нужно думать о Манчестер Юнайтед, но в Ла Лиге нам нужно сосредоточиться на каждой игре как на Камп Ноу, так и вне дома. Если мы будем идти от победы к победе, победа в Ла Лиге будет все ближе", - приводит слова Левандовски Mundo Deportivo.

Напомним, что за 14 матчей в Ла Лиге Левандовски забил 13 мячей и отметился 4 результативными передачами.