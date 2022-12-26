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Миколенко - в основе на матч с Вулверхэмптоном

Украинец пользуется безоговорочным доверием своего тренера.
Сегодня, 16:13
Виталий Миколенко
Виталий Миколенко

В рамках 17-го тура АПЛ Эвертон встретится с Вулверхэмптоном.

Стали известны стартовые составы, которые выбрали на этот матч тренеры обеих команд.

В основе "ирисок", как и всегда нашлось место украинцу Виталию Миколенко.

Матч между Эвертоном и Вулверхэмптоном начнется в 17:00 по Киеву.


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