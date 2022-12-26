Миколенко - в основе на матч с Вулверхэмптоном
Украинец пользуется безоговорочным доверием своего тренера.
Сегодня, 16:13
В рамках 17-го тура АПЛ Эвертон встретится с Вулверхэмптоном.
Стали известны стартовые составы, которые выбрали на этот матч тренеры обеих команд.
В основе "ирисок", как и всегда нашлось место украинцу Виталию Миколенко.
Матч между Эвертоном и Вулверхэмптоном начнется в 17:00 по Киеву.
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