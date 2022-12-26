Миколенко - в основе на матч с Вулверхэмптоном

В рамках 17-го тура АПЛ Эвертон встретится с Вулверхэмптоном.

Стали известны стартовые составы, которые выбрали на этот матч тренеры обеих команд.

В основе "ирисок", как и всегда нашлось место украинцу Виталию Миколенко.

Матч между Эвертоном и Вулверхэмптоном начнется в 17:00 по Киеву.