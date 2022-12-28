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Форвард Монако стал самым юным автором дубля в истории клуба со времен Анри

Юный француз обогнал даже Килиана Мбаппе.
Сегодня, 20:32
Эльесс Бен Сегир
Эльесс Бен Сегир

В рамках чемпионата Франции Монако встретилось с Осером. Монегаски вырвали победу над аутсайдером со счетом 3:2.

Коллективу Филипа Клемана удалось добыть триумф во втором тайме. Героем матча стал Эльесс Бен Сегир.

Форвард отличился на 57 и 85 минуте соответственно. Бен Сегир стал самым молодым голеадором Монако со времен Тьерри Анри.

Эльессу на момент матча исполнилось 17 лет и 315 дней. Анри на момент его дубля было 17 лет 255 дней.

Стоит отметить, что Килиану Мбаппе на момент его первого дубля во взросло команте Монако исполнилось 18 лет и 79 дней.


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