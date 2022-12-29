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Лидс - Манчестер Сити 1:3 Видео голов и лучших моментов матча АПЛ 28.12.2022

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 09:17
Лидс - Манчестер Сити / Getty Images
Лидс - Манчестер Сити / Getty Images

В рамках 17-го тура чемпионата Англии Лидс на своем поле принимал Манчестер Сити.

Первый гол в матче был забит в концовке первого тайма, а его автором стал полузащитник гостей Родри.

На старте второй половины встречи напомнил о себе нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд, который оформил дубль.

В составе Лидса гол престижа забил Стрейк.

Вашему вниманию видео всех голов матча Лидс - Манчестер Сити в рамках 17-го тура АПЛ:

Лидс - Манчестер Сити 1:3

Голы: Стрейк, 73 - Родри, 45+1, Холанд, 51, 64.


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Видео

Лидс - Манчестер Сити 1:3 Видео голов и лучших моментов матча АПЛ
Лидс - Манчестер Сити 1:3 Видео голов и лучших моментов матча АПЛ

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