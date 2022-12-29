Лидс - Манчестер Сити 1:3 Видео голов и лучших моментов матча АПЛ 28.12.2022
Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
В рамках 17-го тура чемпионата Англии Лидс на своем поле принимал Манчестер Сити.
Первый гол в матче был забит в концовке первого тайма, а его автором стал полузащитник гостей Родри.
На старте второй половины встречи напомнил о себе нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд, который оформил дубль.
В составе Лидса гол престижа забил Стрейк.
Вашему вниманию видео всех голов матча Лидс - Манчестер Сити в рамках 17-го тура АПЛ:
Лидс - Манчестер Сити 1:3
Голы: Стрейк, 73 - Родри, 45+1, Холанд, 51, 64.