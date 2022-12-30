Атлетико намерен продлить контракт с юным талантом

Мадридский Атлетико работает над тем, чтобы сделать будущее клуба более светлым.

По информации Фабрицио Романо, в ближайшее время "матрасники" начнут переговоры с молодым Пабло Барриосом.

19-летний полузащитник впечатлил тренерский штаб клуба своим прогрессом. Испанский гранд не намерен отдавать футболиста в аренду.

Текущее соглашение Барриоса с клубом истекает в 2025 году. Детали нового соглашения пока неизвестны.

Накануне Барриос дебютировал в основном составе мадридцев в Ла Лиге, сыграв против Эльче.