Барселона - Эспаньол: прогноз на матч чемпионата Испании 31.12.2022

Команды встретятся в рамках чемпионата Испании. Узнай у кого больше шансов победить на ISPORT.ua

В субботу, 31 декабря, Барселона в рамках Ла Лиги примет Эспаньол.

Матч состоится в 14:00 по киевскому времени на стадионе Камп Ноу, который является домашним для "сине-гранатовых".

Барселона хоть и является единоличным фаворитом, но это принципиальный матч, где часто происходят сенсации поэтому не стоит сбрасывать со счетов Эспаньол.

Свои последние поединки перед вынужденной паузой в связи с ЧМ-2022 в Катаре команды провели по разному. Барселона победила Осасуну 2:1, а Эспаньол проиграл Вильярреалу 1:0.

Коэффициент и ставки на матч пятнадцатого тура Ла Лиги Барселона - Эспаньол

Для обеих команд этот матч является принципиальным не только с исторической, но и с турнирной перспективы. Хозяевам надо побеждать, чтобы улучшить свои позиции в борьбе за чемпионство, а "попугаям", чтобы в итоге иметь больше шансов спастись от вылета.

Прогноз букмекеров и ставки на матч Барселона - Эспаньол

Очевидно, что коллектив Хави считается фаворитом. ]Так, на победу Барселоны коэффициент 1.25, а ничья считается менее вероятной и коэффициент на нее 6.90. Триумф гостей вообще станет сенсацией. Коэффициент на него - 13.0

Статистика противостояния Барселона - Эспаньол

Команды встречались крайне часто, как и происходит всегда с соперниками по чемпионату.

Между ними состоялось 214 поединков в большинстве из которых победила Барселона.

Барселона - Эспаньол

125 Победы 44

45 Ничьи 45

44 Поражения 125

Последняя встреча между командами завершилась результативной ничьей 2:2. Тогда Барселона усилиями Педри открыла счет, но была вынуждена вырывать ничейный результат благодаря голу Люка де Йонга в компенсированное время. За "бело-синих" забили Серхи Дардер и Рауль де Томас.

Лучшим бомбардиром в противостоянии между командами является Лео Месси, на счету которого 25 голов