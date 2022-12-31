МЮ ведет переговоры с одним из лидеров сборной Марокко

Манчестер Юнайтед вступил в переговоры с представителями вратаря сборной Марокко Яссина Буну.

Манкунианцы начали прощупывать почву касаемо возможного трансфера. Также параллельно ведутся переговоры о продлении контракта с Давидом Де Хея.

Отмечается, что если трансфер станет возможным, то марокканец не согласится выступать дублером своего испанского коллеги. Также на голкипера Севильи все еще претендует мюнхенская Бавария.

Напомним, что на Мундиале в Катаре Буну стал одним из героев своей сборной, которая стала первой африканской командой, дошедшей до полуфинала турнира.

За Севилью в этом сезоне 31-летний футболист сыграл в 17 матчах во всех турнирах, оставив свои ворота сухими лишь дважды.