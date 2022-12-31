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Зинченко - в старте на матч против Брайтона

Украинец вернулся в основу после долгого отсутствия.
Сегодня, 18:45

В рамках 18 тура чемпионата Англии Брайтон на своем поле примет Арсенал.

В стартовом составе "канониров" выйдет украинец Александр Зинченко.

Левый защитник лондонского клуба длительное время не выходил в основе из-за проблем с физической формой после травмы.

Матч Брайтон - Арсенал начнется в 19:30 по киевскому времени.


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