Зинченко - в старте на матч против Брайтона

Украинец вернулся в основу после долгого отсутствия.

В рамках 18 тура чемпионата Англии Брайтон на своем поле примет Арсенал.

В стартовом составе "канониров" выйдет украинец Александр Зинченко.

Левый защитник лондонского клуба длительное время не выходил в основе из-за проблем с физической формой после травмы.

Матч Брайтон - Арсенал начнется в 19:30 по киевскому времени.