Эвертон - Манчестер Сити 1:1: обзор и результат матча 31.12.2022

Осечка "горожан", вероятно, ухудшит их положение в чемпионской гонке.

В рамках 15 тура чемпионата Англии Манчестер Сити на своем поле встретился с Эвертоном.

"Горожане" открыли счет в матче. Традиционно голом отличился норвежец Эрлинг Холланд.

Во втором тайме события приобрели неожиданный поворот. Демарай Грей сравнял счет в поединке.

Из-за проблем со своей аммуницией рефери пришлось добавить 11 минут, что могло помочь Сити, но они все же не смогли вырвать победу.

Статистика матча чемпионата Англии Манчестер Сити - Эвертон

Манчестер Сити - Эвертон 1:1

Голы: Холланд, 24 - Грей, 64.

Удары: 15 - 2

Удары в створ: 2 - 1

Фолы: 13 - 12

Атаки: 143 - 46.