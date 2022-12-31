Эвертон - Манчестер Сити 1:1: обзор и результат матча 31.12.2022
Осечка "горожан", вероятно, ухудшит их положение в чемпионской гонке.
В рамках 15 тура чемпионата Англии Манчестер Сити на своем поле встретился с Эвертоном.
"Горожане" открыли счет в матче. Традиционно голом отличился норвежец Эрлинг Холланд.
Во втором тайме события приобрели неожиданный поворот. Демарай Грей сравнял счет в поединке.
Из-за проблем со своей аммуницией рефери пришлось добавить 11 минут, что могло помочь Сити, но они все же не смогли вырвать победу.
Статистика матча чемпионата Англии Манчестер Сити - Эвертон
Манчестер Сити - Эвертон 1:1
Голы: Холланд, 24 - Грей, 64.
Удары: 15 - 2
Удары в створ: 2 - 1
Фолы: 13 - 12
Атаки: 143 - 46.