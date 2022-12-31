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Эвертон - Манчестер Сити 1:1: обзор и результат матча 31.12.2022

Осечка "горожан", вероятно, ухудшит их положение в чемпионской гонке.
Сегодня, 19:08

В рамках 15 тура чемпионата Англии Манчестер Сити на своем поле встретился с Эвертоном.

"Горожане" открыли счет в матче. Традиционно голом отличился норвежец Эрлинг Холланд.

Во втором тайме события приобрели неожиданный поворот. Демарай Грей сравнял счет в поединке.

Из-за проблем со своей аммуницией рефери пришлось добавить 11 минут, что могло помочь Сити, но они все же не смогли вырвать победу.

Статистика матча чемпионата Англии Манчестер Сити - Эвертон

Манчестер Сити - Эвертон 1:1

Голы:  Холланд, 24 - Грей, 64.

Удары: 15 - 2
Удары в створ: 2 - 1
Фолы: 13 - 12
Атаки: 143 - 46.


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