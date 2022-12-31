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Брюгге Яремчука и Соболя назначил нового главного тренера

Им стал английский специалист, поработавший в вісшем дивизионе.
Сегодня, 20:21
Скотт Паркер
Скотт Паркер

Бельгийский Брюгге определился с кандидатурой нового главного тренера.

"Черно-синих" возглавил Скотт Паркер. Детали контракта англичанина неизвестны.

Дебютирует на своем посту специалист в матче против Генка, который пройдет 8 января.

Ранее Паркер возглавлял Борнмут, из которого его уволили по ходу этого сезона. В свою очередь, Брюгге отправил в отставку Карла Хуфкенса из-за неудовлетворительных результатов.

Напомним, что в составе бельгийского клуба выступает два украинских легионера в лице Эдуарда Соболя и Романа Яремчука.


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