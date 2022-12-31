Брюгге Яремчука и Соболя назначил нового главного тренера
Им стал английский специалист, поработавший в вісшем дивизионе.
Бельгийский Брюгге определился с кандидатурой нового главного тренера.
"Черно-синих" возглавил Скотт Паркер. Детали контракта англичанина неизвестны.
Дебютирует на своем посту специалист в матче против Генка, который пройдет 8 января.
Ранее Паркер возглавлял Борнмут, из которого его уволили по ходу этого сезона. В свою очередь, Брюгге отправил в отставку Карла Хуфкенса из-за неудовлетворительных результатов.
Напомним, что в составе бельгийского клуба выступает два украинских легионера в лице Эдуарда Соболя и Романа Яремчука.