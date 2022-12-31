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Брайтон - Арсенал 2:4: обзор и результат матча 31.12.2022

"Канониры" воспользовались осечкой Ман Сити, потверждая свои чемпионские амбиции.
Вчера, 21:43

В рамках 15 тура чемпионата Англии Брайтон дома принял Арсенал.

Гости сразу взялись за дело. Счет в матче открыл Букайо Сака. Все в том же первом тайме преимуществов счете удвоил Мартин Эдегор.

Следующее взятие ворот в исполнении Эдди Нкетии, который довел счет до разгрома мы увидели уже после перерыва.

На 65 минуте один гол отыграл Митома, но еще спустя 6 минут разница снова увеличилась после гола Габриэля Мартинелли.

Затем снова забил Брайтон. Взятие ворот на свой счет записал Еван Фергюсон.

На 88 минуте Митома и вовсе мог сокращать разрыв до минимального, но судья зафиксировал оффсайд, а на большее гостей не хватило.

Таким образом, Арсенал воспользовался ничьей в матче между Ман Сити и Эвертоном, увеличив отрыв от "горожан" на 7 очок. Теперь их у коллектива Микеля Артеты 43. Брайтон идет на восьмом месте, набрав 24 пункта


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