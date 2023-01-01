Коноплянка сравнил посещаемость стадионов в Польше и Украине

Вингер польской Краковии Евгений Коноплянка провел сравнение между посещаемостью УПЛ и польской Экстракласы.

По словам украинца, в нашем чемпионате в сравнении с соседним ситуация плачевна.

"У нас тоже был классный чемпионат в 2013-14 годах. А сейчас – для кого вообще играют в футбол?

Когда ты видишь, что на стадионе пробежали две собаки и 8,5 человек сидит с котом… Ну ты хочешь играть? Мне не хотелось, правда.

Я вспоминаю эти годы в Днепре, когда приходишь, а там нет места, чтобы сесть. Кайф. Думаешь: "Слышишь, так они, наверное, пришли ради тебя, тратят свое время, чтобы ты что-нибудь показал". И ты такой: "А почему бы и нет?". Вот это круто.

В Польше это есть. Здесь полные стадионы. И что интересно, стадионы – словно я приезжаю куда-то на Камп Ноу. 90% из них топовые", – рассказал Коноплянка в интервью YouTube-каналу Влады Седан.