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Украинский защитник вернулся в Славию из аренды

Украинец Таловеров продолжит выступления за пражский клуб.
Сегодня, 18:22
Максим Таловеров / twitter.com/slavia_eng
Максим Таловеров / twitter.com/slavia_eng

Украинский защитник Максим Таловеров вернулся в расположении Славии из аренды в Словане.

Об этом сообщил пресс-служба пражского клуба.

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В аренде в либерецском Словане 22-летний Таловеров провел первую часть сезона, сыграв 16 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Отметим, что сейчас Славия занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Чехии. Слован идет на девятой позиции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Славия Прага Максим Таловеров Слован Либерец

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