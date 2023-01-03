Украинский защитник вернулся в Славию из аренды

Украинский защитник Максим Таловеров вернулся в расположении Славии из аренды в Словане.

Об этом сообщил пресс-служба пражского клуба.

Читай также: Украинский защитник Таловеров сменил клуб в Чехии

В аренде в либерецском Словане 22-летний Таловеров провел первую часть сезона, сыграв 16 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

The first team met for the initial training of 2023 yesterday including players returning from loans - Jan Stejskal, Maksym Taloverov and Mick van Buren - and captain Jan Bořil recovering from long injury! 🤝 pic.twitter.com/SXM0yuYLTg — SK Slavia Prague EN (@slavia_eng) January 3, 2023

Отметим, что сейчас Славия занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Чехии. Слован идет на девятой позиции.