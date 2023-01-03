Миколенко - в стартовом составе Эвертона на матч с Брайтоном
Украинский защитник появится на поле с первых минут.
Во вторник, 3 января, Эвертон в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги примет на своем поле Брайтон.
Главный тренер "ирисок" Фрэнк Лэмпард перед поединком определился со стартовым составом, уже традиционно предоставив в нем место украинскому защитнику Виталию Миколенко.
Tonight's Toffees! ✊#EVEBHA pic.twitter.com/b3IADHQ909— Everton (@Everton) January 3, 2023
В нынешнем сезоне Миколенко провел за ливерпульскую команду 17 матчей в чемпионате Англии, постоянно выходя в старте, но результативными действиями не отличился.
Матч АПЛ Эвертон - Брайтон начнется в 21:45 по киевскому времени.