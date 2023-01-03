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Эвертон - Брайтон: обзор и результат матча чемпионата Англии 03.01.2023

"Чайки" не оставили ирискам ни единого шанса.
Вчера, 23:43

В рамках 19 тура чемпионата Англии Брайтон на чужом поле сыграл с Эвертоном.

В первом тайме "чайки" открыли счет усилиями Митомы, но на этом и ограничились.

После перерыва коллектив Роберто де Дзерби закончил начатое уже после перерыва.

Сперва отличился Иван Фергюсон, затем он же отдал передачу на Солли Марча, а довершил разгром Паскаль Гросс.

В концовке Демарай Грей отыграл один мяч с пенальти, но это уже не влияло на общую картину.

После сыгранных матчей Эвертон находится на 16 позиции, набрав 15 очок. "Ириски" имеют на один балл больше Вест Хэма и Ноттингем Форест, но у этих команд на матч меньше.

Брайтон идет на 8 строчке, занеся в свой актив 27 пунктов и отставая на одно очко от Фулхэма, у которого на матч больше.

Статистика матча чемпионата Англии Эвертон - Брайтон

Эвертон - Брайтон 1:4

Голы: Грэй, 90+3, Митома, 14, Фергюсон, 52, Марч, 54, Гросс, 56

Владение мячем: 49% - 51%
Удары: 10 - 18
Удары в створ: 4 - 7
Атаки: 102 - 96


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