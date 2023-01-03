Арсенал - Ньюкасл Юнайтед: обзор и результат матча чемпионата Англии 03.01.2023

Команды так и не отметились забитыми мячами

В рамках 19 тура чемпионата Англии Арсенал и Ньюкасл сошлись в центральном противостоянии.

К сожалению, матч между первым и третьим местом чемпионата не оправдал ожиданий болельщиков.

Фанаты увидели много борьбы и минимум опасности у ворот Аарона Рамсдэйла и Ника Поупа.

Как итог, нулевая ничья, которая больше устраивает подопечных Микеля Артеты.

Арсенал сохраняет за собой первое место с 44 очками. Ньюкасл же не обгоняет Манчестер Сити, имея 35 пунктов в активе.

Статистика матча чемпионата Англии Арсенал - Ньюкасл Юнайтед

Арсенал - Ньюкасл Юнайтед 0:0

Удары: 17 - 8

Удары в створ: 4 - 1

Фолы: 10 - 16

Атаки: 127 - 71