Арсенал - Ньюкасл Юнайтед: обзор и результат матча чемпионата Англии 03.01.2023
Команды так и не отметились забитыми мячами
В рамках 19 тура чемпионата Англии Арсенал и Ньюкасл сошлись в центральном противостоянии.
К сожалению, матч между первым и третьим местом чемпионата не оправдал ожиданий болельщиков.
Фанаты увидели много борьбы и минимум опасности у ворот Аарона Рамсдэйла и Ника Поупа.
Как итог, нулевая ничья, которая больше устраивает подопечных Микеля Артеты.
Арсенал сохраняет за собой первое место с 44 очками. Ньюкасл же не обгоняет Манчестер Сити, имея 35 пунктов в активе.
Статистика матча чемпионата Англии Арсенал - Ньюкасл Юнайтед
Арсенал - Ньюкасл Юнайтед 0:0
Удары: 17 - 8
Удары в створ: 4 - 1
Фолы: 10 - 16
Атаки: 127 - 71