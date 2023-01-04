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Касереньйо - Реал Мадрид: обзор и результат матча Кубка Испании 03.01.2023

Украинский вратарь сыграл на ноль, обеспечив своей команде путевку в следующий раунд вместе с Родриго, который забил единственный гол.
Сегодня, 00:15
Родриго Гоэс
Родриго Гоэс

В рамках 1/16 финала Кубка Испании Касереньйо на своем поле принял Реал Мадрид.

"Сливочные" избрали на матч с противником, который явно ниже классом резервный состав. В нем нашлось место и Андрею Лунину.

Впрочем, хозяева навязали неплохую борьбу местному гранду. Реал лишь в конце матча смог открыть счет.

На 69 минуте Родриго открыл счет в матче и позволил своей команде пройййти в следующую стадию. Соперник мадридцев будет известен позже.

Статистика матча Кубка Испании Касереньйо - Реал Мадрид

Касереньйо - Реал Мадрид 0:1

Голы: Родриго, 69

Владение мячем: 43% - 57%
Удары: 9 - 7
Удары в створ: 1 - 4
Атаки: 90 - 81


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