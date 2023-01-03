Манчестер Юнайтед - Борнмут: обзор и результат матча чемпионата Англии 03.01.2023

В рамках 19-го тура чемпионата Англии по футболу Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд принимал Борнмут.

Команда Эрика тен Хага начала поединок не спеша и не имея больших шансов все же открыла счет в середине первого тайма, когда Каземиро в штрафной был первым на мяче после подачи со стандарта.

Завершился первый тайм для МЮ плохой новостью - Донни ван де Бек получил травму, которая на первый взгляд выглядит очень тяжело.

На старте второго тайма Люк Шоу начал атаку с центра поля и побежал в штрафную, где через несколько секунд замкнул прострел от Гарначо (сменившего ван де Бека).

МЮ не имел огромного количества моментов и только под конец встречи, когда "вишенки" уже поняли, что уедут домой без очков, начали появляться моменты. Один из них на 86-й минуте реализовал Маркус Рашфорд, которому на пустые ворота выкатил мяч Фернандеш.

МЮ - Борнмут 3:0

Голы: Каземиро, 23, Шоу, 49, Рашфорд, 86