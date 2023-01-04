Лунин - один из лучших в Реале за матч против Касереньйо

Голкипер сборной Украины наконец-то вернулся в основной состав мадридского Реала - Андрей Лунин вышел в старте на матч Кубка Испании против представителя четвертого дивизиона.

Работы у Лунина в этом матче было не очень много, хотя в целом Реал выглядел далеко не лучшим образом.

Так, портал SofaScore оценил работу Лунина в 7,2 балла.

На счету Андрея один сейв и один удачный выход из ворот, который завершился перехватом навесной передачи. Отметим, что также Лунин неплохо выполнял дальние передачи, почти половина из которых доставалась игрокам Реала.

В составе "сливочных" оценку большую чем у Лунина получил только Дани Себальос (7,6), а такой же балл имеет капитан Начо Эрнандес.