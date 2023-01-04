Миколенко - далеко не худший игрок матча против Брайтона

В рамках чемпионата Англии Эвертон встречался с Брайтоном дома и провел ужасный матч, уступив с разгромным счетом.

Украинец Виталий Миколенко провел на поле все 90 минут и получил за свои старания оценку 6,16 от портала WhoScored.

Защитник за весь матч лишь 50 раз прикоснулся к мячу, но смог при этом отдать два ключевых паса, а его процент точности пасов составил 89%.

Что касается действий в защите, то Миколенко дважды смог отобрать мяч у соперника, проиграл свою единственную дуэль "в горе", а также однажды нарушил правила.