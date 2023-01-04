Коваленко и Малиновский получили средние оценки в матче Специя - Аталанта

Украинцы получили слишком мало времени, чтобы проявить себя в игре друг против друга.

В рамках 16 тура чемпионата Италии Специя Виктора Коваленко сыграла с Аталантой Руслана Малиновского. Украинские полузащитники не вышли в стартовом составе своих команд, появившись на поле лишь в концовке встречи.

Коваленко вышел на замену на 78 минуте, получив за проведенное во встрече время оценку - 6.5. Виктор успел отдать три точных передачи, выиграть одно единоборство, совершить один отбор и один перехват, а также дважды потерять мяч.

Малиновский появился на поле на 4 минуты позже Виктора. Sofascore оценил его игру в 6.9 балла. На счету Руслана 7 точных пасов, одна удачная попытка дриблинга и два выигранных единоборства.

Аталанта занимает в турнирной таблице 7 место, набрав 28 пунктов. В свою очередь, Специя борется за выживание, находясь на 17 строчке с 14 очками в активе.