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Эвертон Миколенко может уволить Лэмпарда

"Ириски" рассматривают двух кандидатов на замену специалисту.
Сегодня, 20:31
Френк Лемпард
Френк Лемпард

Наставник мерсисайдского Эвертона Фрэнк Лэмпард близок к увольнению.

Сообщается, что матч кубка Англии против Манчестер Юнайтед может стать для Лэмпарда последним.

Руководство "ирисок" уже нашло двух претендентов на его замену. Ими стали Шон Дайч и Роберто Мартинес.

Примечательно, что первый уже рассматривался на эту должность в 2017 году. Тогда боссы клуба уволили Рональда Кумана.

Стоит отметить, что у Эвертона серия из 7 матчей без побед. В последний раз они праздновали триумф в матче с Кристал Пэлас 22 октября.


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