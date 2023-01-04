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Кремонезе - Ювентус : обзор и результат матча чемпионата Италии 04.01.2023

"Зебры" ограничились единственным забитым голом.
Вчера, 21:40
Кремонезе - Ювентус
Кремонезе - Ювентус

В рамках 16 тура чемпионата Италии Ювенту в гостях встретился с новичком лиги Кремонезе.

Коллектив Массимилиано Аллегри к удивлению многих встретил серьезное сопротивление. Хозяева даже забили первыми, но их гол был отменен

Единственный засчитанный мяч на счету Аркадиуша Милика. Поляк принес своей команде победу уже в компенсированное время, а именно на 91 минуте.

После 16 туров Ювентус идет на третьей строчке, имея 34 пункта в активе. Кремонезе борется за выживание, набрав 7 пунктов и занимая 19 место.

Статистика матча чемпионата Италии Кремонезе - Ювентус

Кремонезе - Ювентус 0:1

Голы: Милик, 90+1

Удары: 13 - 19
Удары в створ: 3 - 8
Фолы: 12 - 12
Атаки: 100 - 108


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