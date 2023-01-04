Кремонезе - Ювентус : обзор и результат матча чемпионата Италии 04.01.2023
"Зебры" ограничились единственным забитым голом.
В рамках 16 тура чемпионата Италии Ювенту в гостях встретился с новичком лиги Кремонезе.
Коллектив Массимилиано Аллегри к удивлению многих встретил серьезное сопротивление. Хозяева даже забили первыми, но их гол был отменен
Единственный засчитанный мяч на счету Аркадиуша Милика. Поляк принес своей команде победу уже в компенсированное время, а именно на 91 минуте.
После 16 туров Ювентус идет на третьей строчке, имея 34 пункта в активе. Кремонезе борется за выживание, набрав 7 пунктов и занимая 19 место.
Статистика матча чемпионата Италии Кремонезе - Ювентус
Кремонезе - Ювентус 0:1
Голы: Милик, 90+1
Удары: 13 - 19
Удары в створ: 3 - 8
Фолы: 12 - 12
Атаки: 100 - 108