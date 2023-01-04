Кубок Испании: Атлетико, Реал Сосьедад и Севилья легко прошли в следующую стадию, обыграв своих соперников

Представители элиты достаточно просто справились со своим соперником.

В рамках Кубка Испании прошел ряд матчей представителей высшего дивизиона.

Севилья легко справилась с Линаресом, отправив в ворота клуба пять безответных мячей.

Голами отличились Эн-Несири и Эрик Ламела. Еще один мяч был автоголом.

Линарес - Севилья 0:5

Голы: Эн-Несири, 37, 40, 73, Скуардоне (автогол), 57 Ламела, 69.

В следующем поединке Реал Сосьедад встретился с Логроньесом.

Баскский клуб доминировал на протяжении всей встречи, но отличился лишь одним голом.

Победу "бело-синим" принес Роберт Наварро.

Реал Сосьедад - Логроньес 1:0

Гол: Наварро, 33.

Атлетико Мадрид отправился в гости к Реалу Овьедо.

"Матрасники" добыли уверенную победу, забив по голу в каждом из таймом.

Авторами взятий ворот стали Пабло Наварро и Маркос Льоренте.

Реал Овьедо - Атлетико Мадрид 0:2

Голы: Льоренте, 24, Наварро, 83.