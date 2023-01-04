Интер - Наполи: обзор и результат матча чемпионата Италии 04.01.2023
Единственный гол предрешил исход встречи.
В рамках центрального матча 16 тура чемпионата Италии лидер первенства Наполи встретился с Интером.
Матч не оправдал надежды болельщиков. Большую часть матча команды боролись за инициативу, создав лишь по моменту на двоих.
"Нероадзурри" в отличии от "партенопейцев" смогли реализовать свой шанс. Голом во втором тайме отличился Эдин Джеко.
После этой победы коллектив Симоне Индзаги продолжает удерживать 4 место, дающее право сыграть в ЛЧ. На их счету 33 пункта.
В свою очередь, Наполи все еще лидирует в Серии А. У подопечных Лучано Спалетти 41 балл в активе.
Статистика матча чемпионата Италии Интер - Наполи:
Интер - Наполи 1:0
Голы: Джеко, 56
Владение мячем: 37% - 63%
Удары: 6 - 7
Удары в створ: 1 - 1
Атаки: 71 - 119