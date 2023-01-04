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Интер - Наполи: обзор и результат матча чемпионата Италии 04.01.2023

Единственный гол предрешил исход встречи.
Вчера, 23:38

В рамках центрального матча 16 тура чемпионата Италии лидер первенства Наполи встретился с Интером.

Матч не оправдал надежды болельщиков. Большую часть матча команды боролись за инициативу, создав лишь по моменту на двоих.

"Нероадзурри" в отличии от "партенопейцев" смогли реализовать свой шанс. Голом во втором тайме отличился Эдин Джеко.

После этой победы коллектив Симоне Индзаги продолжает удерживать 4 место, дающее право сыграть в ЛЧ. На их счету 33 пункта.

В свою очередь, Наполи все еще лидирует в Серии А. У подопечных Лучано Спалетти 41 балл в активе.

Статистика матча чемпионата Италии Интер - Наполи:

Интер - Наполи 1:0

Голы: Джеко, 56

Владение мячем: 37% - 63%
Удары: 6 - 7
Удары в створ: 1 - 1
Атаки: 71 - 119


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