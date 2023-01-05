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Наполи впервые в текущем сезоне Серии А проиграл

"Партенопейцы" не смогли добыть удовлетворительный результат с Интером.
Сегодня, 00:08
Наполи
Наполи

В рамках чемпионата Италии Наполи встретился с Интером. Матч завершился победой "нероадзурри" 1:0.

Данный результат стал первым неутешительным в этом сезоне для Наполи. Коллектив Лучано Спалетти проиграл впервые за 16 туров.

Стоит отметить, что это не помешало им продолжать удерживать первую строчку в чемпионате, имея 41 пункт в активе.

Свой следующий матч "партенопейцы" проведут против Сампдории уже в воскресенье, 8 января.


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