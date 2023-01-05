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Интерсити - Барселона 3:4 Видео голов и лучших моментов матча Кубка Испании 04.01.2023

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 08:30
ФК Барселона/fcbarcelona.com
ФК Барселона/fcbarcelona.com

В рамках 1/16 финала Кубка Испании Барселона встречалась с представителем низших лиг - Интерсити.

Казалось, что для каталонцев это будет легкая прогулка, однако зрители получили настоящею драму.

На старте первого тайма Араухо отличился голом, завершив классную атаку. На старте второго тайма Сольдевила сравнял счет, поразив ворота Пеньи.

Барселона продолжала атаки, что выводило ее вперед. Однако на голы Дембеле и Рафиньи отвечал все тот же Сольдевила.

Поединенок перешел в дополнительное время, где Фати и поставил точку. У Интерсити не хватило сил, чтобы вновь отыграться.

Вашему вниманию видео всех голов матча Интерсити - Барселона в рамках 1/16 финала Кубка Испании:

Интерсити - Барселона 3:4

Голы: Сольдевила, 59, 74, 86 - Араухо, 4, Дембеле, 66, Рафинья, 77, Фати, 104

Источник: MEGOGO


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