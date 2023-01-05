Гвардиола высказался о чемпионской гонке в АПЛ

Чемпионская гонка в АПЛ между Манчестер Сити и Арсеналом в самом разгаре.

Наставник "горожан" Пеп Гвардиола высказался о шансах своей команды догнать "канониров". Испанец считает, что это невозможно, если Арсенал будет побеждать и дальше.

"Сейчас ситуация в АПЛ такова, что Манчестер Юнайтед или Арсенал не нуждаются в преимуществе над преследователями в 20 очков уже к ноябрю, которое должен был бы обеспечить Манчестер Сити при других условиях. Я уже много раз говорил, что не могу предсказать, кто именно выиграет титул в каждом следующем сезоне, однако, если Арсенал и в дальнейшем будет выигрывать свои матчи, то ответ на этот вопрос очевиден.

В то же время, я вижу, как мы играли в последних матчах, и поэтому имею хорошие предчувствия. Возможно, на Стэмфорд Бридж нам далеко не всегда удается играть в хороший футбол, однако на этот раз я имею хорошее настроение перед выездным матчем.

Моя цель, как менеджера - пытаться сделать так, чтобы команда играла лучше соперников, но при этом оставалась собой. Даже если соперникам удается вам забить, вы должны принять этот удар и продолжать сражаться.

Я вижу, что команда хочет и дальше бороться за защиту титула, поэтому мы будем делать это до последнего. Чемпионат не завершится ни сегодня, ни завтра. Но, даже если нам не удастся выиграть АПЛ в этом сезоне, мы должны вернуть титул себе в следующем сезоне. Очень много хороших соперников вокруг, поэтому что угодно может произойти", - заявил испанский специалист.

Стоит отметить, что сегодня, 5 января, Манчестер Сити сыграет с Челси. Матч пройдет в 21:00 по киевскому времени.