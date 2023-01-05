Атлетико заинтересован в экс-защитнике Арсенала

Константинос Мавропанос может пойти на повышение.

Немецкий Штутгарт может лишиться лидера своей защиты.

По сообщениям Флориана Плеттенберга, Атлетико и ряд клубов АПЛ заинтересованы в Константиносе Мавропаносе. Детали потенциальной сделки неизвестны.

Журналист отмечает, что грецкий защитник может покинуть свой нынешний клуб уже этой зимой. Немецкий портал Transfermarkt оценивает футболиста в 15 млн евро.

Стоит отметить, что Мавропанос перебрался в Штутгарт из лондонского Арсенала летом прошлого года за 3.2 млн евро. В первой половине сезона он отыграл 14 матчей за Штутгарт, забив 2 гола и отдав 1 ассист.