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Холанд и Каземиро претендуют на звание игрока месяца в АПЛ

Конкуренцию им составят не менее мастеровитые футболисты.
Сегодня, 13:22
Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд

Английская премьер-лига объявила список номинантов на звание лучшего игрока декабря. На награду претендует 8 футболистов.

Стоит выделить нападающего Ман Сити Эрлинга Холанда и хавбека Манчестер Юнайтед Каземиро.

Весь список номинантов на звание лучшего игрока декабря в чемпионате Англии:

  • Каземиро 
  • Маркус Рэшфорд (оба -Манчестер Юнайтед)
  • Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • Мартин Эдегор
  • Букайо Сака (оба - Арсенал)
  • Бен Ми (Брентфорд)
  • Палинья (Фулхэм)
  • Киран Трипье (Ньюкасл Юнайтед).

Победитель и по совместительству обладатель награды станет известен через несколько дней.


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