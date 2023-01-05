Холанд и Каземиро претендуют на звание игрока месяца в АПЛ
Конкуренцию им составят не менее мастеровитые футболисты.
Английская премьер-лига объявила список номинантов на звание лучшего игрока декабря. На награду претендует 8 футболистов.
Стоит выделить нападающего Ман Сити Эрлинга Холанда и хавбека Манчестер Юнайтед Каземиро.
Весь список номинантов на звание лучшего игрока декабря в чемпионате Англии:
- Каземиро
- Маркус Рэшфорд (оба -Манчестер Юнайтед)
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- Мартин Эдегор
- Букайо Сака (оба - Арсенал)
- Бен Ми (Брентфорд)
- Палинья (Фулхэм)
- Киран Трипье (Ньюкасл Юнайтед).
Победитель и по совместительству обладатель награды станет известен через несколько дней.