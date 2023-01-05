Холанд и Каземиро претендуют на звание игрока месяца в АПЛ

Конкуренцию им составят не менее мастеровитые футболисты.

Английская премьер-лига объявила список номинантов на звание лучшего игрока декабря. На награду претендует 8 футболистов.

Стоит выделить нападающего Ман Сити Эрлинга Холанда и хавбека Манчестер Юнайтед Каземиро.

Весь список номинантов на звание лучшего игрока декабря в чемпионате Англии:

Каземиро

Маркус Рэшфорд (оба -Манчестер Юнайтед)

Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)

Мартин Эдегор

Букайо Сака (оба - Арсенал)

Бен Ми (Брентфорд)

Палинья (Фулхэм)

Киран Трипье (Ньюкасл Юнайтед).

Победитель и по совместительству обладатель награды станет известен через несколько дней.