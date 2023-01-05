Эвертон Миколенко может арендовать экс-форварда Ливерпуля

Английский Эвертон ищет усиление линии атаки.

Как соощает Sky Sports, "ириски" рассматривают подписание Дэнни Ингса. Форвард может перебраться в команду на правах аренды.

Англичанин может провести в мерсисайдском клубе вторую половину сезона. Будет ли в договор включено право выкупа неизвестно.

В текущем сезоне Ингс провел за бирмингемцев 19 матчей, забив 7 голов и отдав одну результативную передачу.

Стоит отметить, что ранее нападающий защищал цвета Ливерпуля, который является главным противником Эвертона. За "красных" он играл с 2015 по 2019 год.