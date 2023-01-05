Сборная Украины U-21 в марте проведет товарищеский матч с Италией

Спарринг пройдет в рамках подготовки к Евро-2023.

Сборная Украины U-21 в ближайшее время проведет товарищеский поединок.

Коллектив Руслана Ротаня сыграет с Италией. Матч состоится в марте этого года.

Встреча пройдет в рамках подготовки команды к молодежному ЧЕ-2023.

На групповом этапе турнира "сине-желтые" сыграют с Испанией, Румынией и Хорватией. Соревнования состоятся летом этого года.

Три лучшие команды европейского первенства (за исключением Франции и Англии) получат путевку на ОИ-2024 в Париже