Миколенко - в старте на матч с Манчестер Юнайтед

Украинец может помочь своей команде в игре Кубка Англии.

В рамках 1/32 финала Кубка Англии Эвертон сыграет с Манчестер Юнайтед.

Фрэнк Лемпард определился с основой на матч. В старте появится украинец Виталий Миколенко.

Матч между Эвертоном и Манчестер Юнайтед состоится сегодня, 6 января. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.