Миколенко - в старте на матч с Манчестер Юнайтед
Украинец может помочь своей команде в игре Кубка Англии.
Сегодня, 21:14
В рамках 1/32 финала Кубка Англии Эвертон сыграет с Манчестер Юнайтед.
Фрэнк Лемпард определился с основой на матч. В старте появится украинец Виталий Миколенко.
Матч между Эвертоном и Манчестер Юнайтед состоится сегодня, 6 января. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Статьи по теме
Популярное на сайте
просмотров
просмотров
"Вася, боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил": Стаховский отреагировал на антиукраинский пост Ломаченко
просмотров
Последние новости
Другие страны23:02
Киберспорт22:06
Украина21:55
Европа21:14
Украина21:01