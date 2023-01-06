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Миколенко - в старте на матч с Манчестер Юнайтед

Украинец может помочь своей команде в игре Кубка Англии.
Сегодня, 21:14
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

В рамках 1/32 финала Кубка Англии Эвертон сыграет с Манчестер Юнайтед.

Фрэнк Лемпард определился с основой на матч. В старте появится украинец Виталий Миколенко.

Матч между Эвертоном и Манчестер Юнайтед состоится сегодня, 6 января. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.


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