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Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:1 Видео голов и лучших моментов матча Кубка Англии 06.01.2023

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 08:55
Манчестер Юнайтед - Эвертон / Getty Images
Манчестер Юнайтед - Эвертон / Getty Images

В рамках 1/32 финала Кубка Англии Манчестер Юнайтед на своем поле принимал Эвертон.

Уже на четвертой минуте поединка вингер "красных дьяволов" Антони отличился голом. Буквально через несколько минут голкипер хозяев Давид де Хеа стал антигероем эпизода, что позволило гостям отыграться.

На старте второго тайма Коуди, который сравнял счет, отправил мяч в собственные ворота.

Финальную точку в матче поставил Рэшфорд, который забил в компенсированное время.

Вашему вниманию видео всех голов матча Манчестер Юнайтед - Эвертон в рамках 1/32 финала Кубка Англии:

Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:1    
Голы: Антони, 4, Коуди, 52 автогол, Рэшфорд, 90+6 - Коуди, 14

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Шоу, Маласиа (Мартинес, 76), Эриксен (Магуайр, 83), Каземиро (Фред, 71), Бруну Фернандеш, Марсьяль (Гарначо, 71), Рэшфорд, Антони (Мактомини, 84).

Эвертон: Пикфорд, Коулмэн (Гордон, 81), Годфри, Тарковски, Коуди, Миколенко (Макнил, 81), Гуйе, Онана, Мопе (Кэлверт-Льюин, 69), Ивоби (Дукуре, 51), Грэй.


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Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:1 Видео голов и лучших моментов матча Кубка Англии
Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:1 Видео голов и лучших моментов матча Кубка Англии

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