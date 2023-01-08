Атлетико - Барселона: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Испании

В воскресенье, 8 января, продолжится испанское первенство, которое было поставлено на паузу из-за чемпионата мира по футболу. В рамках 16-го тура испанской Ла Лиги Атлетико в своих стенах примет каталонскую Барселону.

Коллектив Диего Симеоне будет пытаться упрочить свое нахождение в зоне Лиги чемпионов, а "сине-гранатовые" оторваться от Реала, который накануне допустил осечку с Вильярреалом. Поединок Атлетико - Барселона станет центральным в текущем туре чемпионата Испании, собрав у экранов аудиторию всех возрастов.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Атлетико - Барселона

Трансляция поединка чемпионата Испании между Атлетико и Барселоной будет доступна в этой новости 8 января и начать смотреть ее онлайн можно с 22:00 по Киеву.

Онлайн трансляция будет проходить на платформе MEGOGO.

В турнирной таблице Ла Лиги "матрасники" идут на четвертой позиции, имея 27 очков и матч в запасе в сравнении с их ближайшим преследователем в лице Вильярреала. Барселона делит первое место с Реалом, имея по 35 пунктов и на один матч меньше.

В первом туре после возвращения Атлетико на своем поле победил Эльче (2:0). Что касается подопечных Хави, то они в каталонском дерби разошлись миром с Эспаньолом (1:1).